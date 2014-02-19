欧洲金融：欧盟考虑更快强化银行基金，筹资年限拟腰斩至五年

**德国疑虑**

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，若基金能够更快的共同流通，则银行业者也将必须更快地填补基金；朔伊布勒此前对于基金加速一体化的构想反应冷淡。

朔伊布勒周二表示，“我们已经准备好加速推进，若嫌打造这个基金要花费十年时间太久，那就让我们加速推进吧。但这并不止于基金的一体化，同时也要加速提拨资金。显然这件事需要齐头并进。”

这标志着德国当前看法较1月27日部长级会议有所转变。当时朔伊布勒对于加速一体化表示忧心，因为要银行加速贡献资金“并不容易”。

欧洲央行的构想则有所不同，允许银行在10年时间内贡献原先规划的金额，但将所有基金集结在一起的时间设定在五年后，届时整体基金还少了一半。

这些讨论是为了关闭欧元区经营不善银行的框架协议细节的部分协商，期望能够在5月底欧洲议会选举前告一段落。