台湾债市：主要公债殖利率盘初随美债走低，台债盘势区间偏多整理

路透台北2月19日 - 台湾主要公债殖利率周三盘初随美债走跌。交易员认为，受到美国经济数据表现欠佳影响，台债主流券殖利率早盘略随美债向下整理，短线仍维持区间偏多格局，然10年新券103/6 下周二标债变数仍在，料该券殖利率波动幅度不大。
交易员指出，本周台债主流券殖利率连续两日稍有弹升，不过随着美债殖利率走低，短多的氛围略显增温，短线台债筹码偏向有利多头，料今日台债主流券殖利率区间偏多整理。
“标债前会比较小心，10年新券殖利率不会有太大幅的波动。”一位证券商交易员称。
美国公债价格周二上涨，此前数据显示2月美国住宅建筑商信心录得历来最大单月跌幅，令近期对经济放缓的忧虑加重，且上周市场吸纳了700亿美元新债。指标10年期公债 价格升12/32，收益率报2.708%，低于周五尾盘的2.745%。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年债殖利率亚洲早盘交投仍在2.70%附近。
* 五年券103/4及10年103/6盘初殖利率均随美债区间偏多整理。
* 10年新券下周二标债之前，市场部分预期该券殖利率应不会有太大幅的波动。
* 台股盘初则在平盘附近整理，对台债当日盘势影响有限。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.06-1.08%
* 10年公债103/6发行前交易：1.55-1.58%
本地时间10:06时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走跌1.10基点至1.0735%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走跌2.15基点报1.5725%。
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(完)
(记者 詹静宜 审校 黄凯)