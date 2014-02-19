美国经济：提高最低工资将带来失业，但同时减轻贫困--CBO

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透华盛顿2月18日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二在一份报告中称，预计提高美国最低工资将在2016年底前导致约50万人失业，同时帮助近100万人摆脱贫困。该报告重新点燃了关于美国总统奥巴马今年一大执政重点的争论。
调查显示，四分之三美国人倾向于提高最低工资。受此数字鼓舞，奥巴马及其民主党同僚呼吁将最低时薪从7.25美元提高至10.10美元，以提高数百万低收入人群的薪资。
无党派倾向的CBO还表示，提高时薪将在多年中小幅减少美国预算赤字，但之后又会导致赤字小幅增加。
CBO指出难以预测提高最低工资对就业的影响，称时薪为10.10美元的情况下，“有三分之二的可能性，影响会介于就业微量减少和100万人失业之间。”(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。