欧洲金融：银行业者审查自身外汇自营交易业务情况--消息人士

路透2月18日 - 消息人士周二表示，苏格兰皇家银行(RBS) 和德意志银行 正在审视外汇交易商自营交易的相关规定。此时监管机构正就外汇市场的操纵行为进行调查。

熟悉情况的一名消息人士告诉路透，德意志银行现在要求员工在从事个人的外汇交易之前，须得到公司批准。此前该行已经要求员工在购买股票前得到高管许可。

另一名消息人士称，RBS正在评估其外汇交易业务的流程，其中也包括个人账户。此前该行经过内部审查后，已经减少了部分外汇定盘业务。

金融时报引述消息人士的话报导，瑞银集团 也在审视其私人交易政策。

根据瑞银发布的第四季财报，当去年外汇市场爆出存在违规后，该行也针对外汇业务启动了内部审查。