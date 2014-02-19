欧洲金融：银行业者审查自身外汇自营交易业务情况--消息人士

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透2月18日 - 消息人士周二表示，苏格兰皇家银行(RBS) 和德意志银行 正在审视外汇交易商自营交易的相关规定。此时监管机构正就外汇市场的操纵行为进行调查。
熟悉情况的一名消息人士告诉路透，德意志银行现在要求员工在从事个人的外汇交易之前，须得到公司批准。此前该行已经要求员工在购买股票前得到高管许可。
另一名消息人士称，RBS正在评估其外汇交易业务的流程，其中也包括个人账户。此前该行经过内部审查后，已经减少了部分外汇定盘业务。
金融时报引述消息人士的话报导，瑞银集团 也在审视其私人交易政策。
根据瑞银发布的第四季财报，当去年外汇市场爆出存在违规后，该行也针对外汇业务启动了内部审查。
瑞银和RBS均拒绝置评。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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