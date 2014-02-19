美国数据：修改后的新PPI指数构成类似于CPI，更加综合全面

路透华盛顿2月18日 - 经过整体修改后的美国生产者物价指数(PPI)将于周三首次公之于众，将对企业投入价格提供全面综合的解读，分析师认为调整后的数据将可提升其在金融市场的重要性。

整体PPI的涵盖范围扩大，考虑到服务业的快速扩张，该行业被包括在内，相关分项指数被命名为PPI最终需求。

此前的PPI成品分项指数也加入了建筑业。

“总之，新的更为全面的PPI指数在构成上类似于消费者物价指数(CPI)，但同时又具备衡量广泛经济通胀的特定性，”花旗集团分析师Dana Peterson说道，“新PPI的发布将愈发吸引市场注意，特别是该数据的每月发布时间要早于CPI。”