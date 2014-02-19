美国数据：修改后的新PPI指数构成类似于CPI，更加综合全面

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透华盛顿2月18日 - 经过整体修改后的美国生产者物价指数(PPI)将于周三首次公之于众，将对企业投入价格提供全面综合的解读，分析师认为调整后的数据将可提升其在金融市场的重要性。
整体PPI的涵盖范围扩大，考虑到服务业的快速扩张，该行业被包括在内，相关分项指数被命名为PPI最终需求。
此前的PPI成品分项指数也加入了建筑业。
“总之，新的更为全面的PPI指数在构成上类似于消费者物价指数(CPI)，但同时又具备衡量广泛经济通胀的特定性，”花旗集团分析师Dana Peterson说道，“新PPI的发布将愈发吸引市场注意，特别是该数据的每月发布时间要早于CPI。”
美国劳工部将于今日1330GMT发布1月PPI报告。（完）
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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