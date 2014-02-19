香港个股：腾讯称完成入股内地生活类网站大众点评20%股权，未披露作价

路透香港/上海2月19日 - 中国互联网巨头腾讯控股 与国内本地生活类网站大众点评的并购交易周三浮出水面，腾讯宣布已完成入股大众点评网，获得后者20%股权。

不过腾讯的声明未有透露交易的作价，因根据上市规则是项交易规模不构成须予公布的交易。

大众点评是中国领先的本地生活信息及交易平台，为网友提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务，同时亦提供团购、电子会员卡及餐厅预订等O2O（Online To Offline）交易服务。截止去年第四季，大众点评网的月活跃用户数超过9,000万，收录商户数量超过800万家，覆盖全国2,300多个城市及美国、日本等多个海外国家和地区。

在本轮融资前，大众点评已获得四轮融资，共获得融资1.65亿美元，红杉资本、谷歌 、启明创投等机构先后入股。