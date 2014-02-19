香港个股：腾讯称完成入股内地生活类网站大众点评20%股权，未披露作价

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透香港/上海2月19日 - 中国互联网巨头腾讯控股 与国内本地生活类网站大众点评的并购交易周三浮出水面，腾讯宣布已完成入股大众点评网，获得后者20%股权。
不过腾讯的声明未有透露交易的作价，因根据上市规则是项交易规模不构成须予公布的交易。
大众点评是中国领先的本地生活信息及交易平台，为网友提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务，同时亦提供团购、电子会员卡及餐厅预订等O2O（Online To Offline）交易服务。截止去年第四季，大众点评网的月活跃用户数超过9,000万，收录商户数量超过800万家，覆盖全国2,300多个城市及美国、日本等多个海外国家和地区。
在本轮融资前，大众点评已获得四轮融资，共获得融资1.65亿美元，红杉资本、谷歌 、启明创投等机构先后入股。
腾讯近期已加大了在O2O领域的布局，例如1月腾讯宣布以约15亿港元入股综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股 ，双方将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。（完） (发稿 林琦/梁慧仪; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f