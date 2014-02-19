更新版 1-中国经济：对高通反垄断调查仍在初期，已接到IDC中止调查申请--发改委

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路透北京2月19日 - 中国国家发改委周三确认称，已对IDC 和高通公司(Qualcomm) 发起反垄断调查，且近期刚刚收到IDC提交的中止调查申请，对高通的调查则仍在前期阶段。

当被问及对IDC和高通展开反垄断调查是否属实时，发改委价格监督和反垄断局局长许昆林在新闻发布会上称，“这是真的。”

他指出，去年5月有举报反映IDC公司滥用市场支配地位，对中国通信设备制造企业收取歧视性高价的专利许可费，排出限制市场竞争，因此在去年6月发改委立案调查IDC公司反垄断问题；之后不久也接到相关的协会、企业对高通公司滥用市场支配地位，歧视性收费的举报，随即展开了调查。

IDC(交互数字公司)主要从事无线通信技术许可，高通则是全球最大手机芯片制造商。

发改委副巡视员卢延纯详细介绍称，已经数次把IDC相关负责人请到发改委接受调查询问，IDC方面非常配合调查，而且近期刚刚收到IDC提交的中止调查申请。

“提出中止调查申请的前提是作出一系列承诺，就是针对过去调查的问题，提出今后怎么做的一些承诺措施。”他说，“我们还正在进行研究，下一步会按照法律程序作出最后的决定。”

他并透露，对高通的调查在2013年11月，当时曾经在同一时间对高通中国在北京和上海的两个办公室进行突袭调查，调取了相关文件资料；同时还对国内包括手机制造业企业、芯片制造业企业等进行了调查。

“对高通公司的调查还在持续进行当中，现在只是进行了前期一个阶段的调查。”卢延纯称，下一步将针对举报反映的问题一项项去核实，最后会根据调查情况依法作出处理，现在尚未到处罚阶段。

高通在中国的反垄断调查中，可能将被开出10亿美元以上的天量罚单，对于面临中国当局加强监管的外资企业而言，这带来恐将遭受重罚的威胁。

**银行乱收费现象仍然突出**

最近中国发改委和银监会就商业银行服务价格管理，包括收费项目标准都公布了相关办法，这是规范商业银行收费的一项重要举措。

许昆林指出，由于缺乏长效的机制和明确的办法，所以乱收费的现象还是比较突出、也比较普遍，譬如借贷款之机捆绑强制收费、把自身监管之责变成有偿服务等等。

“检查工作还在进行中，是变检查边处理。”他称，现在已经组织查了150家银行分支机构，并对其中64家进行处理，责令把乱收费退还给企业，大概4.09亿元人民币，罚款是4.16亿元。

发改委提供的新闻稿显示，去年全年全国价格监督检查与反垄断机构共计查处各类价格违法案件3.44万件，实施经济制裁31.25亿元，其中退还消费者6.32亿元，没收违法所得9.07亿元，罚款15.86亿元，罚款金额首度超过所处理的违法所得金额。