敬告客户：《市场讯号》人民币离岸资金冲击无大碍，但需警惕共振风险--PDF版本****

路透北京2月18日 - 人民币已在离岸市场扩军至万亿规模并不断增长，不仅全球投资者为之瞩目，也引发中国央行政策有效性和境内市场受其冲击的忧虑增加。 通过分析发现，离岸市场对在岸市场流动性的冲击效应并没有想象的大，因为即使货币所有权、支配权因支付结算或交易等目的进行跨境或跨市场转移，形成离岸中心后，本国货币依然没有脱离本国银行体系。 我们基于信用货币账户清算关系得出的上述结论，有别于本国货币从境内银行体系进行跨境账户转移就是发生了资金真实的流入和流出离岸市场的普遍认知。