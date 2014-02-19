中国货币市场：资金宽隔夜回购利率再跌，有望刷新九个月来低点

路透上海2月19日 - 中国银行间市场周三隔夜回购加权利率 续跌，而七天持稳。交易员指出，资金面维持宽松态势，机构需求疲弱，成交清淡，隔夜回购加权利率今日有望创下九个月来新低。
“市场需求不是特别多，七天(品种)今天也是10:30以后才开(盘)的，各个期限需求都不强烈。”上海一商业银行交易员称。
她并指出，市场整体资金体量较充裕，央行公开市场正回购操作周四应会延续，但从周二操作分析，央行主要目的应是引导资金面回归均衡，当天操作期限为14天正回购，期限偏短，即显示央行灵活调节流动性的目的。
“选择了14天，而不是28天，说明央行的目标是以调节为主，让市场平稳，不能太松，但也不会让大家不好过。”她称。
在周二重启正回购后，业内人士周三透露，中国央行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及央票需求。具体包括14天和28天期正回购、14天逆回购以及三个月央票。
春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行周二在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。
隔夜回购加权利率 早盘尾段报2.3714%，较上日跌26bp(基点)，有望创下自去年5月中旬以来的低点(当时为2.2553%)。
华东一商业银行交易员则提到，“在这么宽松的环境下，周二央行的（正回购操作）量不大，说明对现在的市场情况还是接受的，七天利率只要不跌破3.5，应该不会有大动作。”
七天回购加权利率 最新报3.7696%。
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3714 2.6335 -26.21
七天 3.7696 3.7642 +0.54
14天 4.6425 4.5066 +13.59
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1400 1.7850 +135.50
七天 3.6900 3.6900 +0.00
14天 4.1000 4.0000 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.4300 2.7000 -27.00
七天 3.8600 3.8200 +4.00
14天 4.8800 4.6495 +23.05
Shibor
其中:隔夜 2.4030 2.6800 -27.70
七天 3.7620 3.7430 +1.90
三个月 5.6000 5.6000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)