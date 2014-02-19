《热点透视》英国通胀放缓恐推迟升息脚步

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍

路透伦敦2月18日 - 英国利率一年后将上调？市场反映的预期一直如此，但通胀率现在仅有1.9%，为2009年11月以来首次低于英国央行2%目标。低通胀率将让央行总裁卡尼大有余地去做他想做的事：维持利率在低位的时间要比投资人目前预期的还要久。

低通胀率不是侥幸情况。这是全球通胀放缓趋势的一部分，将有助于消费和成长。这应该受到欢迎，而不是担忧。英国也有推动通胀放缓的因素。最明显的是，全球商品价格在2011年5月触顶，英国的通胀率则在2011年9月达到5.2%，并抑制消费。

基本上由美国大举印钞票和美元贬值所带动的趋势，显然已经结束了。鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)减少向金融体系挹注资金，商品价格将进一步下跌。对于通胀，这影响更大。苏格兰皇家银行(RBS)估计，2月英国的石油价格将较上年同期下滑5.3%。

另外有一些英国特有的推升通胀因素，也反过来推低通胀。英镑兑美元自去年7月卡尼上任以来升值12%，使得进口物价有下滑的压力。而所谓的管制价格，例如公共事业公司的涨价情况也在放缓中。另一方面，由于薪资的调升幅度不到1%，消费者也抗拒涨价。

通胀放缓的诸多因素将使得英国年中时的通胀率降至1.7%，之后的上涨压力可能也不大。即然房价快速上涨是英国金融政策委员会(FPC)挂心的事，而非制定利率的英国央行货币政策委员会(MPC)，因此MPC将有充足的时间来想想经济中的闲置产能水准，没有理由扯到政策利率。