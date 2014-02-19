中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透北京2月19日 - 中国股市沪综指周三收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘，但成长股多现回落。分析师指出，今天大盘受权重股拉升出现一定涨幅并致指数虚高，成长股的回落预示短期行情正转入后半阶段。
沪综指 收报2,142.554点，涨23.488点或1.11%，此前收盘高点为去年12月18日的2,148.28点；上证A股今日成交额1,277亿元人民币，上日为1,295亿元。
“权重股的拉升没有意义，市场的核心还是在于成长股，成长股的回落可以说行情短期进入下半阶段。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
上海石化 收报涨停至3.5元，仪征化纤 亦涨停报收3.47元。
他并指出，今日银行股受消息影响出现上涨，但对银行股业绩的实质性影响较为有限，该板块仍不具备持续性上行条件。
上证银行股指数 收涨2.94%，前期持续大涨的中信银行 再度收报涨停至5.16元。
据中国证券报周三报导，首批民营银行牌照有望在全国人大和政协两会召开前后“落地”，首批试点的3-5家民营银行，可能产生于目前呼声最高的几个热点区域。[ID：nL3T0LN5XS]
沪深300指数 收报2,308.656点，涨1.15%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,309.0点，涨1.14%，成交4986,671手。（完）
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f