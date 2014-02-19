新债招标：中国农发行三期债结果圴低于预期，一年更为明显--业内人士

路透上海2月19日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的一、三、五年三期债，结果均低于预期。其中一年期中标利率为4.76%，明显低于4.84%的市场预测均值。同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.2944%和5.4352%，此前预测均值为5.32%和5.46%。

业内人士并透露，上述三期债的投标倍数依次是2.65倍、3.04倍和2.45倍。

本次招标新债为农发行今年第10、11和12期金融债，各期发行量均不超过50亿元。其中三年和五年期分别为今年第一期和第二期债的增发品种。具体发行条款如下：

第10期 第11期 第12期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(今年第一期增发) (今年第二期增发)

招标时间 2月19日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日

发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日

上市日 2月28日 3月4日 3月5日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%