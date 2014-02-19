新债招标：中国农发行三期债结果圴低于预期，一年更为明显--业内人士

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透上海2月19日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的一、三、五年三期债，结果均低于预期。其中一年期中标利率为4.76%，明显低于4.84%的市场预测均值。同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.2944%和5.4352%，此前预测均值为5.32%和5.46%。
业内人士并透露，上述三期债的投标倍数依次是2.65倍、3.04倍和2.45倍。
本次招标新债为农发行今年第10、11和12期金融债，各期发行量均不超过50亿元。其中三年和五年期分别为今年第一期和第二期债的增发品种。具体发行条款如下：
第10期 第11期 第12期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(今年第一期增发) (今年第二期增发)
招标时间 2月19日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日
发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日
上市日 2月28日 3月4日 3月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f