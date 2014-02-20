《台湾新债预测》30年期公债103/5得标利率料在2.25-2.30%

* 标售标的：30年期公债103/5期

* 标售时间：周五（21日）

* 标售金额：预定300亿台币

* 预测中值：2.25-2.30%

* 受访机构：9家

路透台北2月20日 - 路透调查显示，台湾周五(21日)将标售的30年期公债103/5期 得标利率将落在2.25-2.30%。

路透访谈的9家金融机构中，包括七家寿险及二家证券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在2.25-2.30%，大区间则在2.22-2.35%。

以下为交易员观点整理：

* 今年长券端筹码较上年减少，且为今年第一档长券标售，寿险业仍有补券的基本需求，偏向中性看待得标结果，料得标利率在2.27%上下2个基点。

* 现在30年券及20年券间的利差较上年缩小，利差诱因薄弱，略有影响寿险业投标意愿。

* 市场预期今年殖利率趋势仍向上，第一季殖利率表现恐为今年最低，部分寿险业表态不会积极竞标。

* 由于财政部曾出手截标30年公债，市场仍忧心财政部此次再行出手截标，寿险业将考量利率风险与基本配置需求间斟酌下标。

* 目前该券发行前交易缺乏成交纪录可供参考，仅能参考发行前交易区间报价，而30年券存续期间较长仍以寿险业买盘为主。

以下为预测得标利率区间：

中值在2.25-2.30%；最低预估在2.22%，最高在2.35%。

最新报价：

103/5公债发行前交易暂无成交纪录。

以下为交易商对103/5期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险一 2.25 2.30

大型寿险二 2.25 2.29

大型寿险三 2.25 2.30

大型寿险四 2.25 2.32

大型寿险五 2.25 2.30

大型寿险六 2.30 2.35

大型寿险七 2.22 2.30

大型证券商一 2.25 2.30

大型证券商二 2.25 2.30

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2.25 2.30 (完)