《SAFT专栏》安倍经济学之箭恐偏离靶心

**对未来的信心？**

安倍经济学已经成功推高了物价，对于受通缩困扰数十年的日本而言，这个成就不容抹杀。

但是，尽管去年物价上涨1.3%，日本人民的总收入却只增长0.8%。更糟糕的是，收入增长主要源于一次性奖金发放和加班收入，而非永久性的涨薪。这样一来，结果是民间消费仅仅温和上升2.4%。

这很自然地让很多日本民众感到不爽和没有安全感。日本央行上周发布的一项民意调查显示，越来越多的人们认为收入在过去一年下滑，预期未来一年收入将减少的人数也在增加。对这个深受通缩困扰的国家来说，更惊人的是，有超过80%的人认为去年的物价上涨对他们“不利”。

而且，这些情况都发生在今年4月按计划上调消费税之前。消费税上调可能进一步限制需求增长。

企业方面，企业正在进行投资，但是资本投资增幅仅为1.3%，远低于典型经济复苏中应有的水平。

虽然日圆走软可以增强日本出口竞争力，但日本若想长期受益，需要公司相应加大马力，扩大产能、增聘新员工和构建良性循环。

上一季度似乎没有出现这样的趋势，或许是由于新兴市场爆发了小型危机，但也可能一定程度上归因于企业经理人对未来缺乏信心。

“尽管企业调查体现了对安倍经济学的强烈认可，但日本企业似乎不愿意在国内增加投资。那可能是因为他们在国外有更好的投资地点，或仅仅是由于他们仍然对未来没有把握，”Monument Securities的Stephen Lewis在客户报告中称。

日圆疲软在企业看来，也许是在短期内获取低风险丰厚获利的良机， 但并不能促使他们进行长线投资。

日本的现状既可能演变为良性循环，也可能成为恶性循环。

如果企业和个人进行消费与投资，将可以创造增长和改革空间，而改革又能反证消费与投资的合理性，并帮助日本摆脱巨额公共债务的包袱。