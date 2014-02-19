国际油市：布兰特原油守住110美元，美国原油近四个月高点

布兰特原油期货小跌0.20美元至110.26美元，周二结算价为今年最高水准。

“西德克萨斯中质油飙升，”三菱商事风险主管Tony Nunan提及美国原油期货时称，“意外严峻的冬季，加上库欣原油库存减少，造成油价来到这般高。”

交易商援引产业信息提供商Genscape的报告称，库欣原油库存自上周二以来已减少140万桶。

TransCanada 的墨西哥湾沿岸油管正将美国中西部的原油输往墨西哥湾沿岸。

这使得布兰特原油和美国原油之间的价差从年初时的每桶约8美元缩减为逾6美元。

Nunan表示，该价差料将震荡，因市场试图在美国极端冬季气候可能再持续一个月的利多因素，以及炼厂开始季节性检修可能降低原油需求的利空因素之间取得平衡。

美国石油协会(API)一周原油库存报告将延后一天，改在周三2130GMT时公布；能源资料协会(EIA)的报告将在周四公布。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻