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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:02 BJT

英国央行：决策者对新的前瞻性指引政策没有异议--会议记录

英国经济亦增长强劲，上周英国央行上调其2014年经济增速预估至3.4%，这将是英国2007年以来的最快增速。该国经济去年增长了1.9%。

但英国央行去年12月还担忧，如果英镑持续升值，英国经济复苏可能放缓。近几日来，英镑升至了2008年底以来的最高。

会议记录指出，外汇策略师认为英镑升值是因为英国成长前景较其他国家改善。但英国央行并未就此观点表达立场。(完) (编译 艾茂林/李春喜/侯向明； 审校 白云/田建华)
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