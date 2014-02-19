台湾财政：10年期公债加计两期增额券，总发行额不超过1,000亿台币

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月19日 - 台湾国库署长周三表示，10年期公债加计两期增额发行公债，总计发行金额以1,000亿台币为上限。
财政部国库署长凌忠嫄在一场与债券交易员联谊的场边，对路透表示。
〞最好就是发400、300、300..如果太多同时到期，国库会很难承受。〞凌忠嫄说。
去年底财政部公布2014年的公债发行计划时表示，10年公债增额发行的次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年公债(一次)、五年公债(五次)、10年公债(六次)、20年公债(四次)及30年公债(四次)。
凌忠嫄也表示，今年将不会讨论调高债限的议题。
截至2013年11月底止，中央公债未偿还余额为5兆1,223亿台币，上年同期为4兆8,745亿台币。 (完) (记者 董永年；; 撰写 高洁如；; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f