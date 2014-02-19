台湾财政：10年期公债加计两期增额券，总发行额不超过1,000亿台币

去年底财政部公布2014年的公债发行计划时表示，10年公债增额发行的次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年公债(一次)、五年公债(五次)、10年公债(六次)、20年公债(四次)及30年公债(四次)。