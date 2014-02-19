版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 14:26 BJT

台湾财政：10年期公债加计两期增额券，总发行额不超过1,000亿台币

路透台北2月19日 - 台湾国库署长周三表示，10年期公债加计两期增额发行公债，总计发行金额以1,000亿台币为上限。

财政部国库署长凌忠嫄在一场与债券交易员联谊的场边，对路透表示。

〞最好就是发400、300、300..如果太多同时到期，国库会很难承受。〞凌忠嫄说。

去年底财政部公布2014年的公债发行计划时表示，10年公债增额发行的次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年公债(一次)、五年公债(五次)、10年公债(六次)、20年公债(四次)及30年公债(四次)。

凌忠嫄也表示，今年将不会讨论调高债限的议题。

截至2013年11月底止，中央公债未偿还余额为5兆1,223亿台币，上年同期为4兆8,745亿台币。 (完) (记者 董永年；; 撰写 高洁如；; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐