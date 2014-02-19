中国金融：去年四季度境外对中国金融机构直接投资净流入114.94亿元--外管局

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透北京2月19日 - 中国国家外汇管理局周三称，2013年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入114.94亿元人民币。
刊登在外管局网站上的新闻稿称，2013年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出158.22亿元人民币。
外管局并指出，2013年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入264.86亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。
2013年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量5,684.69亿元人民币，我国境内金融机构对境外直接投资存量7,253.48亿元人民币。2012年末存量数据同时修正。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f