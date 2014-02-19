全球贵金属：2月18日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓量增1.19%

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透2月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量增加1.19%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,761,014.6 2月18日 25,761,014.6 2月14日 0.0 0.00%
iShares 326,346,613.1 2月18日 322,498,869.1 2月14日 3,847,744.0 1.19%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。