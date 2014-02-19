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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:18 BJT

表格：英国截至12月的三个月ILO失业率意外升至7.2%

路透伦敦2月19日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国1月请领失业金人数减少2.76万人(预估为减少2万人)

* 英国截至12月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业率为7.2%

以下为详细数据:

请领失业金人数 1月 12月 预估

较前月变动 -27,600 -27,700 (-24,000) -20,000

失业率(%) 3.6 3.7 (3.7)

失业人口(百万人) 1.243 1.271 (1.247)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

10月-12月 7月-9月 2012年10-12月 预估

失业人口(百万) 2.342 2.466 2.503

失业率(%) 7.2 7.6 7.8 7.1

三个月变动(千) -125,000 -- -- (完) (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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