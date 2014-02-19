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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:11 BJT

表格：瑞士2月ZEW投资者信心指数下滑至28.7点，1月为36.4

路透苏黎世2月19日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士2月ZEW投资者信心指数下滑7.7点，至28.7点。

14年2月 14年1月 13年2月

预期指数(投资者信心) 28.7 36.4 10.0

现况指数 47.6 50.0 18.0(完) (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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