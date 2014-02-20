台湾经济指标预测--2月20日至3月7日

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 2/20 1600 外销订单 1月 +3.3%* +7.4% *2月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 1600 工业生产 1月 -- +5.07% 2/25 1610 M2年增率 1月 -- +5.75% 2/26 0830 季调失业率 1月 -- 4.12% *3月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 0830 消费者物价 2月 -- +0.76% 指数(CPI) 3/5 1610 外汇存底 2月 -- 4,169.35亿美元 3/7 1600 出口 2月 -- -5.3% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。