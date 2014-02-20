中国数据：2月制造业PMI初值降至48.3，为七个月低位--汇丰

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透北京2月20日 - 汇丰(HSBC)周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月PMI初值数据降至48.3，为去年7月以来的低位，且连续两个月处于荣枯线下方。上月终值为49.5.
Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新订单分项指数初值降至48.1，为七个月来最低且首次跌破50，其上月终值为50.1。
是次PMI预览数据样本采集期为2月12-18日之间。终值定于3月3日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。