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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 09:45 BJT

中国数据：2月制造业PMI初值降至48.3，为七个月低位--汇丰

路透北京2月20日 - 汇丰(HSBC)周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月PMI初值数据降至48.3，为去年7月以来的低位，且连续两个月处于荣枯线下方。上月终值为49.5.

Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新订单分项指数初值降至48.1，为七个月来最低且首次跌破50，其上月终值为50.1。

是次PMI预览数据样本采集期为2月12-18日之间。终值定于3月3日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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