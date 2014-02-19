中国金融：商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%--银监会

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透北京2月19日 - 中国银监会周三在新闻发布会上表示，中国商业银行存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%；同时，流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。
银监会是在商业银行流动性风险管理办法(试行)新闻通气会上做出上述表态。该管理办法将于今年3月1日起实行。
《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。
银监会此前召开的2014年全国银行业监管工作电视电话会议指出，今年将防范理财、信托等业务风险；紧盯流动性风险，提高资金来源稳定性；盯防市场风险和操作风险。 (完) (发稿 谢衡; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f