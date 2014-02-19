中国金融：商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%--银监会

路透北京2月19日 - 中国银监会周三在新闻发布会上表示，中国商业银行存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%；同时，流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。

银监会是在商业银行流动性风险管理办法(试行)新闻通气会上做出上述表态。该管理办法将于今年3月1日起实行。

《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。