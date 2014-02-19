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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 16:18 BJT

香港股市：创1月23日来最高收位，市场等待中国制造业数据公布

路透香港2月19日 - 香港股市小幅收高，创1月23日来最高收位，因投资者等待周四出炉的一项关键中国制造业数据。

恒生指数 收高0.3%至22,664.52点。恒生国企指数 收平。

中信银行 跳涨5.4%，之前该公司公布2013年净利增长26%。

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)定于周四上午出炉。1月PMI为六个月最弱。(完)
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