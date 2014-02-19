香港股市：创1月23日来最高收位，市场等待中国制造业数据公布

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透香港2月19日 - 香港股市小幅收高，创1月23日来最高收位，因投资者等待周四出炉的一项关键中国制造业数据。
恒生指数 收高0.3%至22,664.52点。恒生国企指数 收平。
中信银行 跳涨5.4%，之前该公司公布2013年净利增长26%。
汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)定于周四上午出炉。1月PMI为六个月最弱。(完)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f