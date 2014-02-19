更新版 1-新债招标：中国农发行三期债结果低于预期，资金续宽松短端更受益

* 农发行三期债结果低于预期，一年尤甚
* 资金持续宽松利好短端
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路透上海2月19日 - 因资金面持续宽松，中国农业发展银行周三下午招标的一至五年三期债，结果均低于预期，其中一年债中标利率偏离相对明显。
业内人士透露，农发行一年期债中标利率4.76%，明显低于4.84%的预测均值，且落在预测区间之外。同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.2944%和5.4352%，此前预测均值为5.32%和5.46%。
华南一券商交易员认为，近日资金面持续宽松，支撑新债发行市场得以延续年初以来的良好态势，其中一年期债因期限短受益更多。
银行间市场周三隔夜回购加权利率 续跌，并有望创下九个月来新低，七天品种则基本持稳。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率分别为4.8519%、5.3628%和5.4631%。
业内人士并透露，上述三期债的投标倍数依次是2.65倍、3.04倍和2.45倍。
本次招标新债为农发行今年第10、11和12期金融债，其中三年和五年期分别为今年第一期 和第二期债 的增发债。以下为发行具体条款：
第10期 第11期 第12期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(今年第一期增发) (今年第二期增发)
缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日
发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日
上市日 2月28日 3月4日 3月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)