路透基点：金卫医疗海外贷款案的额度分配已经敲定

路透2月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，金卫医疗集团的6亿元人民币等值（9,900万美元）三年期海外贷款案，已经确定额度分配。

牵头行台湾合作金库银行承贷2,280万美元和2,942万元人民币。兆丰国际商业银行亦享有牵头行头衔，承贷1,800万美元。

中国信托商业银行作为主办行，承贷1,000万美元。彰化商业银行、玉山商业银行、华南商业银行和台湾土地银行则各自承贷880万美元。

安排行包括阳信银行和台中商业银行，各自承贷400万美元。

一如此前报导，这笔子弹式贷款可以人民币或美元两种形式提取，人民币部分利率较香港银行同业人民币拆息(CNH Hibor)加码200个基点，美元部分较Libor加码380个基点。

受邀银行以三个层次参贷。承贷1.2亿元人民币及以上、或2,000万美元及以上的银行，担任牵头行，前端费为100个基点。承贷6,000万到1.19亿元人民币或1,000-1,900万美元的银行，担任主办行，有60个基点的费率。承贷3,000-5,900万人民币或500-900万美元，担任安排行，有25个基点的费率。

这笔无担保贷款的承诺费为50个基点。

融资由金卫医疗的五家子公司提供担保，它们是：China Bright Group Co Ltd、GM Hospital Group Ltd、GM Hospital Investment Ventures Co Ltd、GM Hospital Management Co Ltd、和Golden Meditech Stem Cells Co Ltd。

所筹资金将用于为公司在2012年9月获得的6,500万美元三年定期贷款提供再融资及用作一般运营资本，2012年贷款的最高综合收益为395个基点，费用是30个基点，利率较Libor加码385个基点。

消息人士称，借款方于2013年12月在北京安排了实地考察。

金卫医疗是在香港上市的一家综合性医疗事业集团，亦在台湾发行台湾存托凭证(TDR)挂牌。（完）