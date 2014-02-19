《路透晚报》--2月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国银监会：商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%

中国银监会周三在新闻发布会上表示，中国商业银行存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%；同时，流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。为适应商业银行资产负债多元化的趋势，中国银监会将不断对存贷比监管加以完善，银监会将为此与有关部门沟通协调，并积极推动修订《商业银行法》

--中国央行：今年要加快推进人民币资本项目可兑换，有序扩大汇率浮动区间

中国人民银行周三称，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。刊登在央行网站的新闻稿称，2014年中国央行将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。

--中国金融：银行业局部和区域风险增加，总体风险可控--银监会主席

中国银监会主席尚福林称，虽然目前中国银行业总体风险可控，但个体风险、局部风险、区域风险增加。要加强地方政府融资平台、房地产市场、“两高一剩”行业等重点领域的信用风险防控。

--中国保险：保监会将根据风险收益特征划分资产，制定监管比例上限

中国保监会周三发布保险资金运用比例监管新规，包括根据风险收益特征，将资产划分为五大类，制定不同大类资产的投资总量及集中度监管比例上限，和调整优化监管比例计算基数等措施。

--台湾金融：促台资成亚洲大型券商，放宽转投资上限鼓励布局--金管会

台湾金管会主委曾铭宗周三表示，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。

--投行观点：互联网金融对中国银行业冲击短期体现在第三方支付等--瑞银

国际知名投行瑞银集团 旗下合资券商--瑞银证券最新报告指出，互联网金融对于中国银行业短期最大的影响，或体现为第三方在线支付平台对现有盈利模式的冲击，以及货币市场基金（MMF）带来的净息差缩窄压力。

--中国经济：对高通反垄断调查仍在初期，已接到IDC中止调查申请--发改委

中国国家发改委周三确认称，已对IDC 和高通公司(Qualcomm) 发起反垄断调查，且近期刚刚收到IDC提交的中止调查申请，对高通的调查则仍在前期阶段。

--中国经济：注册资本登记制改革降低“准入”门槛，但27类行业仍需实缴登记

中国注册资本登记制度改革将进一步放松对市场主体准入的限制，降低“门槛”。国务院在改革方案中指出，将取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制。

--中国外汇：去年12月减持美国国债478亿美元，全年共净增485亿美元

美国财政部最新数据显示，去年12月中国净减持美国国债478亿美元，近抵消此前三个月的累计净增规模；另外，按当年末12,689亿美元余额计算，中国2013 年累计净增持美国国债485亿美元。

【固定收益】

--中国债市动态：现券窄幅波动，资金不改宽裕市场担忧明日正回购加码

中国银行间债市周三早盘现券窄幅波动，交投较为平淡；因七年国债招标邻近中午结束，在中标结果出来前机构多持观望态度，交易热情普遍不高。

--中国货币市场：资金宽隔夜回购利率再跌，有望刷新九个月来低点

中国银行间市场周三隔夜回购加权利率 续跌，而七天持稳。交易员指出，资金面维持宽松态势，机构需求疲弱，成交清淡，隔夜回购加权利率今日有望创下九个月来新低。

--路透专访：RQFII产品差异化才有更大空间站稳脚跟--南方东英基金经理

首只中国国债RQFII ETF本周面世，南方东英资产管理公司推出的该只投资中国银行间国债的上市交易基金（ETF），受到市场热捧。该公司基金经理孟小宁表示，只有聚焦差异化、精细化的产品设计，中资机构才能在资管竞争激烈的香港长期立足。

--新债招标：中国七年续发国债收益率接近预期，需求较为稳定

中国财政部周三续招标发行的七年期国债，中标收益率与预期偏差不多，并略低于二级水平。1.75倍的投标倍数，显示需求相对稳定，新债发行受公开市场正回购重启扰动有限。

--新债招标：中国农发行三期债结果圴低于预期，一年更为明显--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的一、三、五年三期债，结果均低于预期。其中一年期中标利率为4.76%，明显低于4.84%的市场预测均值。同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.2944%和5.4352%，此前预测均值为5.32%和5.46%。

--中国债市：台湾大众银行获准进入银行间市场

中国人民银行金融市场司日前发布公告，批准台湾大众银行 进入银行间债券市场。

【外汇】

--《市场讯号》人民币离岸资金冲击无大碍，但需警惕共振风险

人民币已在离岸市场扩军至万亿规模并不断增长，不仅全球投资者为之瞩目，也引发中国央行政策有效性和境内市场受其冲击的忧虑增加。通过分析发现，离岸市场对在岸市场流动性的冲击效应并没有想象的大，中央银行面对中长期发展战略之时，货币政策重点应该聚焦于本国经济成长与通胀等问题。不过离岸市场壮大也令金融波动跨市场传递性明显增加，并容易引起市场共振，这需要引起监管者和投资者足够重视。 PDF版 link.reuters.com/hyc96v

--中国汇市：人民币早盘急贬近百点后企稳，市场看多情绪或需调整

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘初段急贬后企稳。盘初即期一度触及6.0764元的近两个月低位。交易人士称，盘初看到至少两家中资大行出价报买美元，使得美元价格在盘初就急速上蹿，但不知其购汇性质和目的。他们并认为，近期一波大行购汇主导下的人民币贬值，与客盘净结汇方向和弱势美元趋势都相背离，人民币看多情绪可能需要调整。

--CNH动态：人民币即期跟随境内创月内新低，境内外价差已扩至320余点

在人民币中间价连续三天低开带动下，离岸人民币即期汇价 周三写下自1月24日以来的新低，但午盘有所反弹，境内外价差已扩至322点。交易员认为，人民币走低只是阶段性变化，离岸投资者对人民币走强趋势依旧乐观。

--中国金融：2013年四季度非居民人民币存款新增1,472亿元--外管局数据

中国国家外汇管理局周三称，2013年12月末，中国非居民人民币存款余额13,566.33亿元。路透据此测算，四季度非居民人民币存款增加1,472.46亿元，高于三季度增量。

--离岸人民币：瑞安房地产三年期点心债以7.125%询价，获近50亿元认购单

根据销售文件，总部位于上海的瑞安房地产 周三正在市场为期三年期点心债询价，询价利率为7.125%，目前已获近50亿元人民币有意认购。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘

中国股市沪综指周三收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘，但成长股多现回落。分析师指出，今天大盘受权重股拉升出现一定涨幅并致指数虚高，成长股的回落预示短期行情正转入后半阶段。

--香港个股：腾讯称完成入股内地生活类网站大众点评20%股权，未披露作价

中国互联网巨头腾讯控股 0700.HK 与国内本地生活类网站大众点评的并购交易周三浮出水面，腾讯宣布已完成入股大众点评网，获得后者20%股权。不过腾讯的声明未有透露交易的作价，因根据上市规则是项交易规模不构成须予公布的交易。

--《焦点》东风汽车与标致结盟，将为后者赢得时间和注入新鲜血液

法国PSA标致雪铁龙 PEUP.PA 与中国东风汽车集团已同意30亿欧元(41亿美元)的资本结盟，此举将给这家处于困境的法国厂商带来新的领导人、争取到更多重振业务的时间，并将结束其两个世纪以来由家族控制的局面。

--中国农业：发改委称积极准备启动猪肉收储，稳定生猪市场价格

中国国家发展和改革委员会周三称，其正会同相关部门密切关注生猪生产和市场价格形势，按照调控预案规定积极准备启动中央储备冻猪肉收储工作，以防止生猪价格过度下跌。

--香港个股：东亚银行料今年中国业务利润率与贷款增长均保持平稳

香港最大的独立本地银行--东亚银行 0023.HK 周二称，对中国经济前景充满信心，预料今年其中国业务的利润率与贷款增长均保持平稳。