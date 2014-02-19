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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 17:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月19日

路透伦敦2月19日 - 
    伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           290,625           -2,525
    锡             8,595             -130
    铅           201,875           -1,050
    锌           795,050           -3,525
    铝         5,357,700           -5,475
    镍           269,256             -132
    铝合金        54,840             -100
    NASAAC        78,540             持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据      库存分布             品种   库存数据       库存分布
 种                                                           
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅     MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡     MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                        金                    
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 许娜)
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