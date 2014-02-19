台湾央行：共发行663.5亿台币存单，存单发行余额增76.5亿

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透台北2月19日 - 台湾央行周三公布，共发行663.5亿台币存单，相较存单到期金额587亿台币，存单发行余额增76.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 647.5
91天期 0.93 11
182天期 1.05 5
央行上日共发行961.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,365.4亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负139亿台币，累计超额准备为负2,702亿，加计前期1%的超额准备为736亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f