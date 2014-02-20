港股业绩：中信泰富去年净利增9%，预计中澳铁矿项目拖累短期业绩

路透香港2月20日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 周四宣布，2013年度净利按年增长9%，不过公司最大的投资项目--中澳铁矿因开始计算折旧，期内账面上录得较大亏损，今年的利息支出也会大幅增长，公司预期业绩在短期内不会好转。

截至去年12月底止年度，中信泰富的净利为75.88亿港元，2012年度为69.54亿港元；受惠特殊钢和能源业务表现突出，经营性业务溢利按年增长42%。此外，期内公司出售上海一幢商业大厦令内地房地产业务盈利有所上升；其他业务也继续有稳定的利润和现金流。

不过，中信泰富耗资80亿美元的中澳铁矿项目对公司来说有喜亦有悲。经过多次超资和延期投产后，终于去年底出口首批磁铁精矿粉，但也因此利息支出无法再资本化，同时公司要开始计算折旧，由此导致2013年账面上录得较大亏损。

“由于开始计算折旧，并且利息支出在2014年会大幅增加，因此公司的盈利会受到影响。”中信泰富主席常振明在业绩报告中称。

“而且这两年可能也面临着较大的项目计提拨备压力。所以尽管我们实现了精矿粉装运出口这一重要里程碑，但公司的业绩在短期内不会有好转，相反会受到负面影响。我希望大家有心理准备。”他说。

常振明表示，改善的唯一办法是尽快提升产量，但目前公司仍需要时间完成3-6条生产线的安装和调试，并逐步达到2,400万吨的设计年产能，这样才能实现规模效益，因此今、明两年的吨矿产生产成本会较高。

中信泰富董事会并决定减少派息，末期股息为每股0.25港元，低于上年同期的0.3港元；2013年全年派息共0.35港元/股，上年度为0.45港元。

中澳铁矿是中国企业迄今为止在澳洲最大的，也是在海外资源领域最大的投资项目，其资产占中信泰富总资产的比例超过30%。

中信泰富及其附属公司于去年底的总负债高达1,211.44亿港元，于2014和2015年到期的未偿还负债分别为271.45亿港元和226.63亿港元。公司表示，其政策是通过加大利用资本市场以补充银行借贷，以及维持短期及长期借贷兼的组合，尽量减低再融资风险。

公布业绩后，中信泰富一度扩大升幅，但其后股价升幅逐渐收窄并转跌，香港时间13:28跌0.38%，早盘收市则升1.7%。(完)

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