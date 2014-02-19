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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 16:29 BJT

香港新股：内蒙古圣牧高科奶业计划于第二季在香港IPO，筹8亿美元--IFR

路透香港2月19日 - 汤森路透旗下IFR周三报导，内蒙古圣牧高科奶业计划最早于第二季在香港进行首次公开发行（IPO），筹资高至8亿美元。

报导引述一名消息人士指出，内蒙古圣牧高科奶业的集资额或可增加至10亿美元，视乎市场情况及假如公司能够超过盈利增长预期。

中银香港和高盛负责安排这宗IPO。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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