香港新股：内蒙古圣牧高科奶业计划于第二季在香港IPO，筹8亿美元--IFR

路透香港2月19日 - 汤森路透旗下IFR周三报导，内蒙古圣牧高科奶业计划最早于第二季在香港进行首次公开发行（IPO），筹资高至8亿美元。

报导引述一名消息人士指出，内蒙古圣牧高科奶业的集资额或可增加至10亿美元，视乎市场情况及假如公司能够超过盈利增长预期。