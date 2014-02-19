香港新股：内蒙古圣牧高科奶业计划于第二季在香港IPO，筹8亿美元--IFR

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透香港2月19日 - 汤森路透旗下IFR周三报导，内蒙古圣牧高科奶业计划最早于第二季在香港进行首次公开发行（IPO），筹资高至8亿美元。
报导引述一名消息人士指出，内蒙古圣牧高科奶业的集资额或可增加至10亿美元，视乎市场情况及假如公司能够超过盈利增长预期。
中银香港和高盛负责安排这宗IPO。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f