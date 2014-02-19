中国债市：IRS短降长升曲线陡峭化，公开市场正回购动向仍是关注焦点

路透上海2月19日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三走势分化，一年以内的短端多回落因资金宽松格局不改；而长端五年则续涨，IRS曲线更趋陡峭化。
交易员并指出，周二正回购重启后对流动性几无影响，央行公开市场正回购持续操作并加力的可能性因此大为增加，这也加大了机构对后市的分歧，IRS短期走势存不确定性。
“因为资金还是宽松，大家觉得正回购会继续，所以心态也比较纠结。”华南一银行交易员称。
北京一银行交易员则谈到，由于资金过于宽松，央行短期对流动性的抽血估计还会延续，但力度如何至少仍需观察一到两周，市场在预期逐渐明确后，IRS将会选择下一步方向。
春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。
银行间市场周三隔夜回购加权利率 续跌，而七天持稳。交易员指出，资金面维持宽松态势，机构需求疲弱，成交清淡，隔夜回购加权利率今日有望创下九个月来新低。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 4.7259/4.8309 4.7688/4.8500 4.8500/4.9300 4.9325/5.0250 4.9200/5.1950
上日 4.7625/4.8675 4.7975/4.8775 4.8646/4.9400 4.9325/5.0250 4.9200/5.1950
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0366/-0.0366 -0.0287/-0.0275 -0.0146/-0.0100 0.0000/0.0000 0.0000/0.0000
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)