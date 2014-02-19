中国央行：今年要加快推进人民币资本项目可兑换，有序扩大汇率浮动区间

中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透北京2月19日 - 中国人民银行周三称，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。
刊登在央行网站的新闻稿称，2014年中国央行将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。
央行并将稳步拓展双边货币合作，畅通互换资金动用渠道，进一步发挥货币政策委员会咨询议事职能，多层次和角度听取各方观点。
2014年跨境人民币业务暨有关监测分析工作会议于2月17至18日召开。央行认为，2013年，跨境人民币业务继续扩大，货币合作进一步拓展，人民币资本项目可兑换稳步推进，人民币汇率形成机制逐步完善，货币政策监测分析有序开展。（完）
参看详情，请点击中国央行网站 here (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透上海4月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.09%至92.76；SDR篮子指数微跌至94.17，再创记录新低；BIS篮子 指数微升至93.67。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.19%，SDR篮子指数跌1.39%，BIS指数跌2.67% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8896 -51 欧元 7.5187 63 日圆 6.1977 -13 港元 0.8855
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。