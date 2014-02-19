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中国汇市 | 2014年 2月 19日 星期三 16:32 BJT

中国央行：今年要加快推进人民币资本项目可兑换，有序扩大汇率浮动区间

路透北京2月19日 - 中国人民银行周三称，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。

刊登在央行网站的新闻稿称，2014年中国央行将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。

央行并将稳步拓展双边货币合作，畅通互换资金动用渠道，进一步发挥货币政策委员会咨询议事职能，多层次和角度听取各方观点。

2014年跨境人民币业务暨有关监测分析工作会议于2月17至18日召开。央行认为，2013年，跨境人民币业务继续扩大，货币合作进一步拓展，人民币资本项目可兑换稳步推进，人民币汇率形成机制逐步完善，货币政策监测分析有序开展。（完）

参看详情，请点击中国央行网站 here (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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