香港保险：国寿（海外）未来五年保费目标翻番，并晋身本地三甲位置

路透香港2月19日 - 在香港和澳门从事寿险业务的中国人寿保险（海外）股份有限公司周三称，目标于未来五年保费收入倍增至400亿港元，并跃升至本地三甲位置。
国寿海外是中国人寿保险集团在香港子公司，后者同时为中国最大寿险商--中国人寿 的母公司。中国人寿集团董事长杨明生兼任国寿海外董事长。
国寿海外公司副董事长兼总裁刘廷安在记者会上称，公司花了五年时间拓展香港市场，成功于去年晋身本地第五大寿险商，下一个目标于2018年保费收入达400亿港元，进一步跃升三甲位置。
“未来五年还要改进业务结构以提升长期价值，期望长期业务的占比升至50%，并保持内涵价值与新业务价值的增速高于保费收入增速。”他说。
2013年，国寿海外保费收入209亿港元，按年增长27%，同期内涵价值与新业务价值的增幅均达40-50%。新造保费124.06亿港元，按年增长24%，其中长期业务占比30%。
刘廷安称，公司将继续拓展个人代理队伍至3,000人，去年底为2,171人，并加强银行期交、大额业务以及电销、网销等直销渠道销售，预计2014年的保费收入保持两成的增长至250亿港元，年末总资产升24%至1,200亿港元。
他并说，国寿海外去年的投资回报率为5.8%，今年尚有提升空间，因为公司已消化2012年以前的浮亏，且于去年开始重点投资于高收益股票，并加大另类投资包括对中国大型电子商贸企业的投资。
继对阿里巴巴IPO-ALIB.N作出5,000万美元的股权投资之后，国寿海外去年再斥资1亿美元投资于准备在美国上市的京东商城，此外又与香港招商局集团合作设立不动产投资基金，与瑞安集团合作投资上海新天地项目，投资于欧洲股权基金。
至于人民币业务方面，在经历2012年市场回落之后，国寿海外去年的新造保费接近10亿港元，增长近两倍。
国寿海外副总裁于泳说，期望今年人民币业务可以增长1倍或以上，占整体新造保费比重15%，公司目前已推出20款产品，主要为5-10年期储蓄以及危疾产品。
香港寿险市场自2010年走出金融海啸阴霾，每年保持双位数升幅，截至去年底为止共有155间获授权保险公司，其中43间经营长期业务（寿险）。今年首三季长期有效业务的保费收入总额1,835亿港元，按年上升15%。
国寿海外在香港的主要竞争对手包括友邦保险 、汇丰控股 旗下汇丰人寿、法国安盛 、中银香港 旗下中银人寿。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)