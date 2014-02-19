日本经济：日本政府称物价“温和增长”，为2008年10月以来首次这样用词

日本央行此次重申了上次声明的立场，即政府预计央行将可在最早的时间实现2%的通胀目标。许多民间分析师怀疑央行是否能达到这一目的。

日本央行周二维持宽松货币政策不变，同时还将特别贷款工具时间延长，以帮助提振经济成长。央行总裁黑田东彦称经济处于复苏轨道上。

日本12月扣除生鲜食品、但包括能源成本在内的核心通胀率较上年上扬1.3%，为逾五年最快按年增幅。

扣除食品和能源的“核心-核心”通胀指数上涨0.7%，齐平于1998年8月创下的高位，成为进一步显示物价整体上升的信号。(完)