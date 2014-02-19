日本经济：日本政府称物价“温和增长”，为2008年10月以来首次这样用词

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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日本央行此次重申了上次声明的立场，即政府预计央行将可在最早的时间实现2%的通胀目标。许多民间分析师怀疑央行是否能达到这一目的。
日本央行周二维持宽松货币政策不变，同时还将特别贷款工具时间延长，以帮助提振经济成长。央行总裁黑田东彦称经济处于复苏轨道上。
日本12月扣除生鲜食品、但包括能源成本在内的核心通胀率较上年上扬1.3%，为逾五年最快按年增幅。
扣除食品和能源的“核心-核心”通胀指数上涨0.7%，齐平于1998年8月创下的高位，成为进一步显示物价整体上升的信号。(完)
(编译 田建华/许娜/李春喜/洪曦; 审校 郑茵/王洋/杜明霞/白云)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f