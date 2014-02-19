新闻稿：中国保监会出台保险资金运用新规，险资运用分为五大类资产

路透香港2月19日 - 中国保监会近日出台《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》，以下为答记者问的全文：

问：《通知》出台的背景是什么?

答：在深化金融体制改革的大环境下，保险资金运用体制改革的基本思路就是坚持市场化改革导向，把投资权和风险责任更多地交给市场主体，增强市场活力。

现行比例监管政策在约束机构投资行为、防范投资风险等方面发挥了积极作用，促进了保险行业的健康、稳定发展。但相关政策由于出台时间跨度大，涉及范围广，实际执行中存在一些困难，影响保险资金运用效率。

一是监管比例“散、多、杂”，缺少系统性整合，易造成监管导向不够明确，市场认识不易统一。二是列举式的监管比例不适应市场形势。新增投资品种需制定新的投资比例，监管比例日趋复杂。同时,比例监管政策制定往往滞后于市场发展。三是部分监管比例可操作性不强，与市场实际脱节。部分比例限制涉及交易对手方，信息获取难度大、成本高、作用弱。

问：《通知》的主要设计原则和思路是什么？

答：此次调整与改革的总体考虑是，兼顾监管需要与市场实际，系统整合现行监管比例规定，明确监管与市场的权责范围，建立以保险资产分类为基础,多层次比例监管为手段,差异化监管为补充，动态调整机制为保障的比例监管体系。

具体原则与思路有4个方面：一是系统整合。监管比例大幅减少，由原50余项减少至10余项，并基本做到“一个文件管比例”。二是抓大放小。“抓大”是通过大类资产监管比例守住不发生系统性风险的底线；“放小”是取消具体品种投资总量的比例限制，实现投资自主、风险自担。三是分层监管。“分层”是指建立监管比例、监测比例及内控比例“三位一体”的比例监管体系，各类比例实行差异化监管，强化风险防范措施。四是动态调整。建立比例监管政策的动态调整机制，相关政策可以视市场发展情况灵活调整，满足市场合理需求。

问：《通知》的核心内容是什么？

答：《通知》根据资产风险收益特征，将保险资金各种运用形式整合为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五个大类资产。

《通知》规定了三类比例，不同比例实行差异化监管。一是监管比例，投资权益类资产、不动产类资产、其他金融资产、境外投资的账面余额占保险公司上季末总资产的监管比例分别不高于30%、30%、25%、15%，投资流动性资产、固定收益类资产无监管比例限制。投资单一上述资产的监管比例均不高于保险公司上季末总资产的5%，投资单一法人主体余额的监管比例不高于保险公司上季末总资产的20%。突破比例的，我会责令限期改正。