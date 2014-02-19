《中国债市每日综述》现券及IRS曲线陡峭趋势不改，正回购续操作预期增大

* 现券收益率及IRS曲线陡峭化趋势不改

* 市场整体成交较为清淡，机构观望央行公开市场后续操作

* 正回购继续操作预期增大，但不应过度解读

路透上海2月198日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周三曲线陡峭化趋势不改。市场人士表示，今日两期新债招标结果尚可，但现券及IRS市场反应相对平稳，成交较清淡，而继周二正回购操作之后，短期市场暂陷入胶着，机构继续观望央行动向及未来利率走势。

他们并认为，虽然央行正回购继续操作可能在加大，但并不应该过度解读。

“二级市场买盘比较清淡，就这个七年新发的反复成交了，短的国债和金融债还是以下为主的，”上海一银行交易员称，“但是长端就不行了，收益率还是反弹的”。

财政部周三续招标发行的七年期国债，中标收益率与预期偏差不多，并略低于二级水平。1.75倍的投标倍数，显示需求相对稳定，新债发行受公开市场正回购重启扰动有限。

北京一券商交易员则指出，下午农发一年的还不错，与资金面继续宽松有很大关系，不过市场整体都偏弱，“国债下午看也不够火”。

农发行下午招标的一、三、五年三期债，结果均低于预期。其中一年期中标利率为4.76%，明显低于4.84%的市场预测均值。同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.2944%和5.4352%，此前预测均值为5.32%和5.46%。

而对于宽资金能否继续引发央行正回购操作，上述交易员指出，即便操作，也不应该过度解读，就是平滑一下短期资金面，反而要是发中长期央票的话就有问题了。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三走势分化，一年以内的短端多回落因资金宽松格局不改；而长端五年则续涨，IRS曲线更趋陡峭化。

剩余期限约6.40年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.48%，上日尾盘为4.4600%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报91.832元，较上日结算价跌0.168元，或0.18%。

**供给充裕七天回购利率加速下行**

银行间市场隔夜回购加权利率 续跌，而七天持稳。交易员指出，资金面维持宽松态势，机构需求疲弱，成交清淡，隔夜回购加权利率今日有望创下九个月来新低。

“市场需求不是特别多，七天(品种)今天也是10:30以后才开(盘)的，各个期限需求都不强烈。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，市场整体资金体量较充裕，央行公开市场正回购操作周四应会延续，但从周二操作分析，央行主要目的应是引导资金面回归均衡，当天操作期限为14天正回购，期限偏短，即显示央行灵活调节流动性的目的。

“选择了14天，而不是28天，说明央行的目标是以调节为主，让市场平稳，不能太松，但也不会让大家不好过。”她称。

周二重启正回购后，业内人士周三透露，中国央行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及央票需求。具体包括14天和28天期正回购、14天逆回购以及三个月央票。

华东一商业银行交易员则提到，“在这么宽松的环境下，周二央行的（正回购操作）量不大，说明对现在的市场情况还是接受的，七天利率只要不跌破3.5，应该不会有大动作。”

北京时间16:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3442 2.6335 -28.93

七天 3.7516 3.7642 -1.26

14天 4.5174 4.5066 +1.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8250 1.7850 +4.00

七天 3.7000 3.6900 +1.00

14天 4.1500 4.0000 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4300 2.7000 -27.00

七天 3.8600 3.8200 +4.00

14天 4.8800 4.6495 +23.05

Shibor

其中:隔夜 2.4030 2.6800 -27.70

七天 3.7620 3.7430 +1.90

三个月 5.6000 5.6000 +0.00

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