路透伦敦2月19日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：收在阻力位1.3739美元上方，确认多头走势，表明近期将进一步上涨，下道阻力位在1.3844美元，之后是1.3893美元。支撑位在1.3674美元，之下是1.3562美元。
美元/日圆：阻力位在103.10日圆，若突破该位置未来料上看103.65。支撑位在101.39日圆，之下是100.76日圆。
欧元/英镑：过去两天大幅反弹，之前测试过关键支撑位0.8160英镑，若收在该位置下方，可能会触发新一波偏空走势，料跌向0.8082英镑。阻力位料在0.8277英镑。
英镑/美元：若出现回落，将是修正性质的，1.6605美元将提供支撑。阻力位在1.6878美元，如果突破此水准，未来将上看1.7043美元。
欧元/日圆：风险似乎在于持续盘整走势。关键阻力位在142.80日圆，若收在该水准上方，将构成利好，后市料上看145.69日圆，支撑位在138.68日圆，之后是136.23日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3755 1.3757 -0.01 +0.07 1.3745
美元/日圆 102.17 102.35 -0.18 -2.97 105.30
欧元/日圆 140.52 140.83 -0.22 -2.84 144.63
美元/瑞郎 0.8883 0.8880 +0.03 -0.50 0.8928
英镑/美元 1.6715 1.6683 +0.19 +0.96 1.6556
美元/加元 1.0925 1.0945 -0.18 +2.87 1.0620
澳元/美元 0.9021 0.9023 -0.02 +1.21 0.8913
新西兰元/美元 0.8320 0.8301 +0.23 +1.39 0.8206
欧元/瑞郎 1.2224 1.2220 +0.03 -0.38 1.2271
欧元/英镑 0.8226 0.8247 -0.25 -0.86 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9315 8.9160 +0.17 +0.95 8.8474
美元/挪威克朗 6.0477 6.0374 +0.17 -0.31 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 白云)