路透专访：ECB委员诺沃特尼预计，低通胀和欧元强势或会自行修正

诺沃特尼说道，“幸运的是，欧洲没有通缩的预期心理。我很肯定这不会成为长期趋势，因为这是极其特别的环境引发的。”

今年给欧元区通胀带来下降压力的另一因素是，在新兴市场震荡使得进口和关键能源成本下降的背景下，欧元却走强。

诺沃特尼表示，欧元强势有可能反转，他并补充称，欧洲央行无论如何也不会诉诸干预汇市的做法。

“我想再次说明，我不确定这能否说明会出现自行修正性质的市场走势。但能想象今年年内会出现一些导致美元再度升值的因素。”

诺沃特尼表示，其认为欧洲央行很难像美联储那样大规模购买政府债券，因为有规定禁止欧洲央行为政府融资。

其称，“我想说的是，我们的职责很难容下美联储那样的QE政策选项。”

诺沃特尼还表示，他个人对将存款利率降至负数的做法的价值持怀疑态度。

但他承认，这还有待讨论，并支持德国央行有关持续向银行体系提供低息贷款的呼吁。(完)