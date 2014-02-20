中国公开市场：今日将进行600亿14天正回购，本周净回笼1,080亿--业内人士

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透北京2月20日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币14天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,080亿元人民币。
春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行周二在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。
本周无任何央行票据及逆回购到期。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。（完）
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。