中国公开市场：今日将进行600亿14天正回购，本周净回笼1,080亿--业内人士

春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行周二在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。