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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:12 BJT

英国金融市场：英镑跌至盘中低点且英债期货上涨，因失业率意外上升

路透伦敦2月19日 - 英镑兑美元和欧元周三下滑至盘中低点，英债期货则扩大涨幅，之前英国截至12月的三个月失业率意外上升。(完)

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