重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债定位料低于二级，中短债需求持续涌现

* 招标品种：进出口行两年增发/五年固息债(第三年末附投资者选择权)
* 招标时间：周四(20日)10:00-11:00
* 招标金额：两个品种各为至多60亿元
* 预测区间：5.05%-5.22%；5.24%-5.33%
* 预测均值：5.16%；5.28%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透北京2月19日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息债，含两年增发和附投资者选择权的五年期。路透调查显示，资金面宽松，三年以内的中短期新债相对收益尚可，市场需求持续涌现，将推动明日两期新债定位仍低于二级市场水平，两年品种预测均值5.16%，五年债预测均值5.28%。
不过市场人士指出，正回购操作周四或继续进行，可能在一定程度上限制新债的表现，但难改大势。
“政金债较国债的利差足够，收益率还有下行空间；一季度供给压力也不大，配置需求还是有一些的，预计明天口行的结果比今天的农发还是要低一些的，”上海一大型券商固定收益研究员称。
北京一国有大行交易员则指出，虽然周二公开市场正回购重启，然资金供给充裕，配置需求较大，尚未能改变一级市场的暖势；明日口行新债不似今日农发有承销商冲量的助益，正回购或继续操作显示货币政策中性偏紧，或在一定程度上限制新债表现，但不改大势。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两和三期品种最新收益率分别为5.2185%和5.3628%。
因资金面持续宽松，农发行周三下午招标的一至五年三期债，结果均低于预期，其中一年债中标利率偏离相对明显。
进出口行于1月27日招标的第五期债，当期发行规模为50亿元，票面利率5.2673%。本周将新发的两期债具体发行条款如下：
第8期 第9期
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发行(招标)上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
(今年第五期增发) (第三年末附投资者选择权)
招标时间 2月20日10:00-11:00
招标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 2月21日/2月17日 2月24日
分销期 2月20日至2月21日 2月20日-2月24日
上市日 2月27日 2月28日
基本承销额 无
发行手续费 均为发行总额的0.05%
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)