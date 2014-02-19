更新版 1-台湾货币市场：通货回笼未如预期，资金可能流向股市或转存人民币

* 资金回笼不如预期，分布略有不均

* 推测资金可能流向股市或转存人民币

* 短票成交利率仍守稳0.60% (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北2月19日 - 台湾银行间短率周三持稳既有水准。银行资金调度人士指出，虽然元宵节已过，但资金尚未全数回笼，市况仍相对宽松，但资金分布感觉不均。

货币市场人士指出，至昨日为止，年后通货累计回笼虽有2,455.49亿台币，但元月通货却是新增发行约4,000亿台币，也就是说至今通货回笼比例只有六成。央行在年后新增发行存单已逾800亿台币，但回收资金的速度仍不如预期。

“感觉回笼比较慢，照理说，元宵节就应该就结束了。央行也多冲，但钱回不去。”一位资调人士称。

另一大型银行资金调度人士则称，就整体市场而言，的确是处于游资充斥的状态。但就个别银行来看就不一样，有的大型行库从年前至今都还在缺钱，但有的回流速度很快。“要多少就有多少。”

市场人士推测，也许是近期股市表现不错，导致资金并未全数回笼。甚至也有部分转存人民币，以换取更高收益。但若以央行的冲销态度来看，还是会想让市场维持相对宽裕的状况，至少到季底为止，这局势可能都不会改变。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了860.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周二通货回笼约226.50亿台币，年后累计回笼约2,455.49亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.74兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日为0.388%；今日区间在0.295-0.410%，上日收盘区间则为0.295-0.405%；一周拆款利率成交在0.380-0.450%，上日区间在0.380-0.420%。

**短票利率守稳0.60%**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，今日仍是供不应求的状态，但0.60%的铁板区相当牢固，短期还看不到跌破的机会。

“我们有尝试开低一点，但客户对自保票(利率)仍是以0.6%为底线。”一位票券商交易员说。

另一名市场资金调度人士指出，在资金相当宽松的状况下，短票利率与拆款的利差已从过去的40点缩小到20点，由此也显示市场对短票的需求相当强烈。但票券商毕竟是资金需求方，除非银行开口，否则短票利率应该会守稳0.60%的底限。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，0.60%成交较多，同上日。

台湾央行今日存单到期587亿台币，共发行663.5亿台币存单，存单发行余额增76.5亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,653.7亿台币，其他交易日落点分别为周四3,393.5亿、周五3,599亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负3亿台币，累计超额准备为负2,705亿、加计前期1%的超额准备为733亿台币。

**RP以到期续作为主**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。市场交易人士表示，由于公债买卖断交易量降温，券商间资金进出需求略减，RP市场交投皆以到期续作为主，成交利率亦维持在既有区间不变。

他们并指出，10年新券103/6 将于下周二标售，市场预期标债前多空皆略显观望，券商间资金需求减少，加以客户端也都持续到期续做，RP交投偏向安静。

“今天资金多的不会多很多，缺也不会缺很多，所以很快就平了 。”一位证券商交易员说。

此外，有票券商交易人士提及，由于银行端资金情势偏松，目前资金调度皆已向银行拆款为主，银行调度资金就足够因应，因此今日不多收RP资金。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。