中国期市：螺纹钢期货冲高回落，贵金属前期连升后现疲态

路透北京2月19日 - 中国期市周三整体呈现震荡整理走势，上海期货交易所螺纹钢期货 盘中冲高后回落收跌。分析师称，螺纹钢上涨缺乏下游消费复苏的支撑，料很难摆脱低迷格 局，今天的走势亦为本轮弱势反弹笼罩上阴影。 贵金属期货则在连续走升之后出现疲态，投资者获利了结，贵金属期货可能就此进入整 理期。黄金期货主力合约1406合约 收跌0.35%至每克259.35元人民币，白银期货主 力合约1406合约 收跌0.14%至每公斤4,432元。 而螺纹钢期货主力合约 小幅收跌0.09%至每吨3,436元人民币，盘中则一度涨至 3,449元。螺纹钢期货自上周四启动一轮弱势反弹行情，截至周二主力合约已连续四日收涨 ，并累计涨幅2.4%。 “（钢材）下游产业链的消费没有恢复之前，上游的原料价格不会跟进上涨，这不是炸 一两个高炉就能解决的问题。”华泰长城资深分析师曹祥辉指出。 在他看来，今天的走势充分说明大家不看好钢材消费的前景，也给本轮钢材价格的反弹 笼罩上了阴影，现在铁矿石库存和钢材库存都在历史高位，并在持续增加，短期资金推动下 的本轮反弹应该空间有限，估计1405合约在每吨3,510元就将遭遇强大阻力。 他强调，现在螺纹钢期货的投资者都在观望中，下游行业对钢材采购意愿不振打击做 多情绪。 中钢协数据显示，2月上旬末，重点统计钢铁企业库存量为1,632.84万吨，较上一旬末 增加了272.3万吨，环比是上涨20.02%，创历史新高。2月上旬恰逢春节长假，市场闭市，钢 厂发货受限，整个假期钢厂处于被动增库存态势。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,740 -0.22 174,300 黄金(au) 1406 259.35 -0.35 184,886 螺纹钢 (rb) 1405 3,436 -0.09 1,320,644 橡胶 (ru) 1405 16,190 0.09 189,692 大商所 豆粕 (m) 1405 3,432 0.41 1,362,150 豆油 (y) 1405 6,798 0.89 550,252 焦炭 (j) 1405 1,346 0.37 207,204 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,545 0.33 515,770 棉花 (cf) 1405 20,045 0.33 74,116 中金所 沪深300(if) 1403 2,308.8 1.13 81,207 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)