重温稿-《综述》人民币罕见近百点急贬后市场停、看、听

* 人民币兑美元即期现罕见近百点急贬

* 央行干预引导小幅贬值可能性较大

* 或为冷却过热升值预期并打击短期套利

* 升值逻辑没有明显变化，市场冲击有限

作者 李然

路透北京2月19日 - 人民币兑美元即期 周三开盘半小时内急贬近一百个点子！这让交易员迷茫、企业冷静、套利者顿足。

在一阵“破6”的呼声中，人民币自1月中旬创出6.0406元历史高位后，截至周三收盘已反向下跌近360个点子。

市场人士分析，这波行情从在岸/离岸、本外币、基本面/市场价格三方面均出现背离，缺乏市场自发性推动贬值的根据。推测以央行干预引导价格的可能性为大，目的应为冷却过热的升值预期，打击、挤出短期套利资金。

同时，由于这波贬值没有基本面恶化作为支撑，短期内冲击有限，演变为趋势性拐点的可能性不高。短期内市场会趋于冷静，紧密观察央行在中间价和日内市场价引导的信号。

“现在还不是看得很清楚，我建议企业还是适当观察一下。”中国工商银行浙江省分行国际业务部外汇主管应军对路透说，“要锁定汇率也好、要提前结汇或者购汇也好，先观察几天再说。”

交易人士反映，早盘初至少有两家中资大行轮番抬价报买美元，使人民币快速走贬；其间触发美元空头止损，主要反映为部分外资行平仓了结。尾盘并一度扩大跌幅并触及6.0772元的近两个月低位，显示市场做多人民币情绪有所降温。

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他们并认为，近期离岸趋势强于于在岸、两地汇差走阔，国际美元指数 走弱，且年初以来中国的贸易顺差、投资数据尚佳，近期也未见企业结购汇结构出现变化，都不支撑人民币快速贬值。

在人民币中间价连续三天低开带动下，离岸人民币即期汇价 周三写下自1月24日以来的新低，但午盘有所反弹，境内外价差已扩至322点。交易员认为，人民币走低只是阶段性变化，离岸投资者对人民币走强趋势依旧乐观。

去年12月下旬至1月中旬期间，人民币在唱多声中急涨，企业为锁定汇率进行远期结汇、提前结汇压力不小，市场累积了过多美元空头。市场人士推测，央行可能有意通过大行购汇顺势引导人民币小幅贬值。

“个人是觉得还是对四季度阶段性加速升值的调整，毕竟一季度经常项下的资金流入一般都比较弱一点，加上中间价也是一个偏弱的姿态。”一大型国企财务人士称。

他并表示，目前人民币回落幅度还在可理解的范围内，“毕竟央行也不会希望是一个单边的预期吧！”

**短期冲击有限**

截周二收盘止，今年以来人民币累计走贬了0.37%，以1月14日所创6.0406元历史高位计算，累计贬值达到0.59%。

市场人士认为，这波贬值的短期冲击有限、且在合理范围之内，直接影响是参与者会变得更为谨慎，短期套利动机被削弱，总体上人民币升值逻辑没有明显变化。但需观察后期是否会继续出现贬值。

“大家对中国经济放缓可能还是有点担心，至少是不确定性增加了，所以要调整一下之前过于乐观买入人民币的策略。”一家中资大行交易员并补充，央行也乐见这样的回调，可能从中趁势推一把。

应军指出，从技术图形来看，早盘急涨时轻松突破60天均线（今天在6.067元附近）后，短期均线全部与60天均线交叉形成金叉，这样一个突破关键价位的行情，导致的平仓自然会带来大一些的波动。

他并说，即期120天均线在6.087元左右，且前期（去年11月）汇率曾长时间在6.09元停留，从技术上讲这一线对人民币贬值形成较大阻力。如果继续形成突破，人民币升值预期很有可能出现分化甚至逆转。

中国央行行长周小川和外管局局长易纲去年底时，均表态将推进人民币汇率市场化，进一步发挥市场在汇率形成中的作用，并逐步退出常态式的外汇市场干预。

也有分析人士指出，人民币贬值后缩短与中间价的差距，若升值预期弱化、甚至出现分化时，将再次迎来推进汇率市场化改革政策的窗口期，包括进一步扩大人民币波幅等。