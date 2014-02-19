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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:40 BJT

欧洲政经：欧盟执委会主席呼吁乌克兰各方立即停止暴力，进行对话

路透布鲁塞尔2月19日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三呼吁乌克兰各方立即停止暴力，进行对话。(完)
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