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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:42 BJT

欧洲政经：俄罗斯要求乌克兰反对派领导人停止流血冲突--外交部声明

路透莫斯科2月19日 - 俄罗斯外交部声明，要求乌克兰反对派领导人“停止流血冲突”，立即与政府展开对话。

外交部称，俄罗斯将利用“我们所有的影响力”给乌克兰带来和平和安宁。(完)
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