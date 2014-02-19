欧元债市：意大利公债收益率在8年低位，关注新政府组阁

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
意大利10年期公债收益率 持稳在2006年初以来低位，自上周四伦齐向莱塔开火以来下跌近30个基点。穆迪在周五上调意大利信用前景，这刺激收益率下跌。
德国商业银行的分析师Michael Leister称，“关于伦齐践行承诺的预期与日俱增，但也引发了关于其是否能实现希望的质疑，以及是否近期会有获利了结的问题。”
“看似二线国家的人气和下行趋势都很强劲，我不会建议试图接下落的飞刀，我认为近期(意大利公债收益率)还能再下跌5-10个基点。”
意大利10年期公债较可比德债利差跌至约190个基点，为2011年以来最低。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。