欧元债市：意大利公债收益率在8年低位，关注新政府组阁

意大利10年期公债收益率 持稳在2006年初以来低位，自上周四伦齐向莱塔开火以来下跌近30个基点。穆迪在周五上调意大利信用前景，这刺激收益率下跌。

德国商业银行的分析师Michael Leister称，“关于伦齐践行承诺的预期与日俱增，但也引发了关于其是否能实现希望的质疑，以及是否近期会有获利了结的问题。”

“看似二线国家的人气和下行趋势都很强劲，我不会建议试图接下落的飞刀，我认为近期(意大利公债收益率)还能再下跌5-10个基点。”

意大利10年期公债较可比德债利差跌至约190个基点，为2011年以来最低。(完)