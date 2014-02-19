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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 18:40 BJT

欧洲个股：苏皇将部分股票衍生品业务出售给巴黎银行

路透伦敦2月19日 - 苏格兰皇家银行 称，将部分结构性个人产品和股票衍生品业务，售予法国巴黎银行 ，苏皇仍在继续削减投资银行资产。

苏皇周三表示， 该交易包括部分相关做市业务，预计在未来两年逐步完成。(完)
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